Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les syndicats français d’Airbus demandent au groupe d’aéronautique de réduire l'ampleur et le rythme du plan massif de restructuration dévoilé mardi, et qui prévoit la suppression de 15.000 postes, dont un tiers en France. Les discussions entre la direction et les représentants du personnel...