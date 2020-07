Airbus annonce un plan de 15.000 suppressions de postes

Airbus a annoncé mardi son intention de supprimer environ 15.000 postes d'ici l'été 2021, dont un tiers en France, dans le cadre d'un plan de restructuration mis en place pour faire face à la crise du transport aérien provoquée par l'épidémie. Ce projet s'annonce plus sévère que le plan Power8 de 2007, qui avait entraîné 10.000 suppressions d'emplois chez Airbus et ses sous-traitants. Airbus prévoit de supprimer 5.000 postes en France, 5.100 en Allemagne, 1.700 au Royaume-Uni, 900 en Espagne et 1.300 postes sur les autres sites dans le reste du monde, précise le communiqué. Les détails de ce plan d'adaptation COVID-19 doivent être bouclés avec les partenaires sociaux, souligne encore Airbus. Le président exécutif d'Airbus, Guillaume Faury, avait prévenu le mois dernier son personnel que la chute de la demande d'avions mettait en péril la survie même de l'entreprise et qu'il fallait agir rapidement pour y faire face. Lors d'une conférence téléphonique, il a déclaré mardi qu'Airbus avait perdu 40% de son activité en raison de la crise sanitaire.