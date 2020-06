Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le distributeur de biens culturels et d'électroménager Fnac Darty a indiqué mardi qu'il tablait sur une perte opérationnelle comprise entre 54 et 74 millions d'euros au premier semestre, en raison des répercussions de la crise du coronavirus et de l'impact de l'intégration de Nature &...