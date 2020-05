L’Allemagne confirme mobiliser 9 milliards d’euros pour sauver Lufthansa

Après de longues tractations, le gouvernement allemand a donné son accord au plan de sauvetage de Lufthansa. Le montant total de l'aide s'élève à 9 milliards d'euros, dont 4,7 milliards de fonds propres. L'Etat va ainsi devenir actionnaire de la compagnie aérienne à hauteur de 20% mais sans droits de vote, via le Fonds de stabilisation économique (FSE). Sa participation est illimitée dans le temps et peut être résiliée par l'entreprise tous les trimestres, en tout ou en partie. Cette participation sera rémunérée à hauteur de 4% pour les années 2020 et 2021, avant d'augmenter par la suite pour monter jusqu'à 9,5% en 2027. En outre, le FSE souscrira à une augmentation de capital, au prix de 2,56 euros par action, pour un apport en espèces d'environ 300 millions d'euros.