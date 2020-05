EasyJet victime d’une cyberattaque affectant 9 millions de clients

La compagnie aérienne à bas coûts britannique EasyJet a annoncé mardi avoir été la cible d'une cyberattaque qui a exposé les données d'environ 9 millions de ses clients et les informations bancaires de 2.208 passagers. Selon Reuters, les auteurs de l'attaque appartiendraient à un groupe de pirates informatiques chinois déjà soupçonnés d'avoir conduit des attaques contre d'autres compagnies aériennes. La compagnie aurait découvert l'attaque fin janvier et prévenu en avril les clients affectés par le piratage de leurs informations bancaires. La hausse du télétravail et du trafic de données laisse craindre une multiplication des cyberattaques et des fraudes. A l'effondrement de son activité dû à la restriction des voyages s'ajoute un conflit avec son fondateur et toujours premier actionnaire, Stelios Haji-Ioannou.