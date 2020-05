La France a refusé la demande de chômage partiel d’Amazon

Le ministère du Travail a confirmé hier avoir refusé une demande de chômage partiel d’Amazon pour six de ses sites en France. La demande a été refusée car la fermeture des sites concernés est la conséquence d’une décision de justice et non d’une baisse d’activité. Les syndicats CGT, CFDT et SUD d'Amazon France ont qualifié de «proprement indécente» la demande de chômage partiel d'Amazon et soulignent que «ce dispositif a été mis en place pour venir en aide aux salariés des entreprises dont l'activité est rendue impossible dans la période, comme la restauration ou les commerces non-essentiels».