Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF) assure que près de 9.000 locataires bénéficient déjà de mesures de suspensions de loyers. La FSIF rappelle avoir demandé dès le 20 mars à ses adhérents de suspendre et étaler sans pénalité les loyers et charges des TPE-PME pour la...