Le pétrolier français a annoncé la vente de plusieurs actifs non stratégiques à Brunei, en Sierra Leone et au Liberia pour une valeur totale de plus de 400 millions de dollars (367 millions d’euros). Ces transactions sont «en ligne avec [...] l'objectif de cessions pour un montant de 5 milliards...