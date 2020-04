Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le pétrolier français a annoncé ce matin la vente de plusieurs actifs non stratégiques à Brunei, en Sierra Leone et au Libéria pour une valeur totale de plus de 400 millions de dollars (367 millions d’euros). Ces transactions, qui devraient être finalisées au deuxième trimestre 2020, s...