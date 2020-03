Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Havas vient d’acquérir le groupe Cicero, spécialiste des affaires publiques et de communication corporate, pour un montant non dévoilé. Cicero sera intégré à AMO, le réseau mondial de conseil stratégique du groupe, et rebaptisé Cicero/AMO. AMO est présent dans 11 pays, avec des cabinets de...