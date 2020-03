Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les valeurs parapétrolières étaient en première ligne lors du lundi noir boursier d'hier. CGG, TechnipFMC et Vallourec ont accusé les trois plus fortes baisses du SBF 120, chutant respectivement de 37,48%, 23,3% et 21,57%....