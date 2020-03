Les compagnies aériennes américaines réduisent leurs capacités

Les grandes compagnies aériennes américaines ont présenté mardi une série de mesures pour répondre aux répercussions de l'épidémie de coronavirus sur leurs comptes.

American Airlines prévoit ainsi de réduire ses capacités aux Etats-Unis de 7,5% en diminuant la fréquence de ses vols sur les lignes les plus fréquentées. Le groupe va également offrir 10% de vols internationaux en moins pour la haute saison estivale. Delta va de son côté diminuer ses capacités aux Etats-Unis et à l'international, de respectivement 15% et 25%, geler ses embauches, reporter 500 millions de dollars de dépenses d'investissement et suspendre ses rachats d'actions. Le groupe pourrait également envisager de retirer certains avions vieillissants de sa flotte de manière anticipée.

United Airlines a pour sa part annoncé mardi une réduction de 10% de ses vols intérieurs et de 20% à l'international au mois d'avril en raison de l'épidémie, qui fera passer ses résultats dans le rouge au premier trimestre au lieu du bénéfice escompté. La compagnie prévoit par ailleurs une réduction d'au moins 20% de ses capacités en mai et compte annuler certains vols pour une durée de trois mois reconductibles jusqu'à ce que la demande se raffermisse. Fin février, le groupe avait déjà suspendu son programme de rachat d'actions lorsque le virus avait commencé à se répandre en Italie.

Par ailleurs, le président-directeur général de Southwest Airlines, Gary Kelly, a pour sa part indiqué aux salariés de l'entreprise qu'il diminuerait de 10% sa rémunération.