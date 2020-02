Starboard Value met à nouveau la pression sur eBay

Le fonds activiste Starboard Value a exhorté, mardi, la plateforme eBay à se séparer de son activité de petites annonces. Dans une lettre au président d'eBay, Thomas Tierney, et au directeur général par intérim du groupe, Scott Schenkel, Starboard a déclaré que l'action eBay était profondément sous-évaluée et que le groupe avait besoin d'un plan opérationnel plus complet pour permettre une croissance rentable de son activité de place de marché. Début 2018, EBay a accordé à Starboard et à Elliott Management des sièges à son conseil d'administration et a décidé de lancer une revue opérationnelle de son portefeuille d'actifs sous la pression des actionnaires activistes. Avec sa participation de moins de 1%, Starboard ne fait pas partie des 20 premiers actionnaires d'eBay. eBay compte pour premiers actionnaires Vanguard (7,63%), Blackrock (6,40%), State Street Corp (4,59%) et Pierre Omidyar (4,14%).