Le spécialiste anglo-suisse du trading et de l'extraction de matières premières a annoncé que sa production de cuivre avait diminué de 9% au quatrième trimestre de 2019. Glencore a produit 355.400 tonnes de cuivre au cours du dernier trimestre 2019, contre 390.600 tonnes un an plus tôt. Sa...