Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Saudi Aramco a levé pour un peu plus de 25 milliards de dollards (23 milliards d'euros), dans ce qui s’avère être la plus grosse introduction en Bourse (IPO) au monde, au terme d’une opération prévue dès 2016 par le prince héritier d'Arabie saoudite Mohamed bin Salman, et plusieurs fois repoussée...