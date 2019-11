Le fabricant de billets De La Rue se rapproche du précipice

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

De La Rue fait face à une situation critique. Après avoir émis deux avertissements sur ses résultats en six mois et perdu sur cette période plus des deux tiers de sa valeur boursière, le spécialiste britannique de l’impression de billets de banque a annoncé hier la suspension de son dividende...