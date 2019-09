Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

RCF va faire son retour à la Bourse de Milan. Le groupe italien de matériel audio prévoit de lever 150 millions d'euros pour rembourser sa dette et financer des acquisitions. Le groupe avait quitté la Bourse en 2013 après six années de cotation et la chute de 75% de la valeur de ses actions....