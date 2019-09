Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Foncière Siscare, foncière française dédiée à l’immobilier de la dépendance et de la petite enfance, entre sur les marchés italien et espagnol avec l’acquisition des murs d’un Ehpad en Italie et de 2 Ehpad en Espagne. La foncière s’était déjà implantée en Allemagne en fin d’année dernière....