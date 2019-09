Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le norvégien Equinor et le britannique SSE Renewables vont construire et exploiter au large de la Grande-Bretagne le plus grand champ d'éoliennes en mer au monde, un investissement de 9 milliards de livres (10,2 milliards d'euros), a annoncé ce matin Equinor. Les deux groupes ont remporté des...