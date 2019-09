Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les véhicules électriques ne sont plus immunisés contre la glissade continue du marché automobile chinois. Ce segment a confirmé en août son retournement de tendance observé un mois plus tôt, révèlent les chiffres publiés par la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) hier....