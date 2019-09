Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'Oréal a annoncé mercredi la nomination de Stéphane Rinderknech au poste de président et CEO de L'Oréal USA et directeur général multi-divisions de l'Amérique du Nord. Il prendra ses fonctions à compter du 1er octobre 2019, et reportera au directeur général de la zone Amériques, Frédéric Rozé, a...