Le fonds activiste Third Point a annoncé vendredi qu'il s'opposerait au projet de fusion entre United Technologies (UTC) et Raytheon, considérant que le rapprochement des deux groupes américains n'avait aucune justification stratégique et financière. « Après mûre réflexion, nous avons conclu que...