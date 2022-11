Construire la France de demain

La crise sanitaire mondiale a mis en avant les fragilités préexistantes des Etats et des entreprises, notamment :

- la complexité de chaines de production et d’approvisionnement,

- les dépendances majeures sur certains biens critiques, aussi bien dans les domaines de la santé, de la technologie ou encore de l’énergie.

Malheureusement et au-delà du drame humanitaire qui se joue actuellement en Ukraine, le conflit armé met en évidence ces mêmes fragilités et impose de trouver à long terme des solutions pour réduire certaines de nos dépendances externes.

La prise de conscience de ces fragilités avait d’ailleurs abouti, en septembre 2020, à la mise en place, en France, d’un programme d’investissements et d’accompagnement des entreprises : « France Relance » qui vise à favoriser la transition énergétique, la compétitivité des entreprises et la cohésion des territoires. Le gouvernement Français a également souhaité orienter l’épargne vers le financement en fonds propres des entreprises françaises, à travers la création du label Relance.

Afin de répondre à ces enjeux, Covéa Finance a lancé en février 2021 le fonds Covéa Renouveau France. Son objectif : soutenir l’économie française.

Une méthode d’investissement qui s’appuie sur 4 piliers

Chaque société présente dans le fonds doit répondre à au moins un des enjeux que nous avons identifiés, ce que nous appelons nos piliers, à savoir :

Participer à la sécurisation des approvisionnements et de la production, notamment en participant à la réindustrialisation ou en favorisant l’économie locale ou régionale

Répondre à des enjeux de sécurité sanitaire et alimentaire, notamment en assurant la production de certains biens ou composants critiques de ses chaines, en assurant la sécurité et la traçabilité de ces produits

Participer aux enjeux de souveraineté, notamment dans l’exploitation, la gestion et la valorisation d’infrastructures critiques dans les domaines du numérique, de la santé, ainsi que dans l’organisation des filières stratégiques, par exemple de la défense, des matières premières et de l’énergie.

Enfin, accompagner les entreprises favorisant l’emploi et/ou présentant des dynamiques d’investissement favorables en matière de R&D et/ou d’équipements.

Avec l’ambition de sélectionner des sociétés qui répondent à cet objectif, nous avons mis en place un processus d’investissement qui identifie les sociétés les plus à même de participer à l’un de ces piliers.

Covéa Renouveau France dispose du label Relance et s’inscrit dans la catégorie la plus exigeante de ce label, c’est-à-dire qu’il investit à plus de 60% dans des sociétés ayant leur siège social en France (pour Covéa Renouveau France, 97,3%% de la poche actions au 31 octobre 2022). Par ailleurs, il privilégie les petites et moyennes capitalisations, à ce titre, plus de 20% du fonds doit correspondre à des sociétés dont la capitalisation est ou a été inférieure à 2mds d’€ au cours de l’un des quatre derniers exercices comptables

Les principaux risques du fonds sont les suivants : risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque de surexposition du fonds, risque de contrepartie, risque de change et risque lié aux matières premières. Les risques cités ci-dessus ne sont pas limitatifs. Pour plus d’information, nous vous invitons à vous référer au DICI et au prospectus du fonds.

Mentions légales

Ce document est une communication publicitaire. Il est produit à titre indicatif et ne peut être considéré comme une offre de vente ou un conseil en investissement. Il ne constitue pas la base d’un engagement de quelque nature que ce soit et pourra faire l’objet de changements sans préavis de notre part. Ce document ne se substitue pas au DICI. Avant toute souscription, vous devez vous référer au dernier DICI consultable sur le site internet de Covéa Finance : www.covea-finance.fr, sur lequel figurent la stratégie d’investissement et les risques associés aux fonds. Les principaux risques du fonds sont, de façon non limitative, les suivants : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, risque lié à l’investissement dans des petites et/ou moyennes capitalisations, risque lié à l’investissement dans des instruments dérivés et/ou titres intégrant des dérivés, risque de contrepartie, risque de liquidité, risque de durabilité. Avant toute souscription, nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller financier afin de vous assurer de l’adéquation de ce produit à vos besoins d’investissement.

Ce fonds est géré par Covéa Finance, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 97-007, constituée sous forme de société par actions simplifiée au capital de 24 901 254 euros, immatriculée au RCS Paris sous le numéro B 407 625 607, ayant son siège social au 8-12 rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris.