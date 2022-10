Orpea a perdu 55% en Bourse en trois jours

Le temps risque de paraître long jusqu’au 15 novembre. C’est à cette date que le gérant de maisons de retraite doit présenter son plan de transformation et donner le coup d’envoi à la conciliation sur sa dette financière.

En attendant, le groupe a plongé de 55% en Bourse depuis l’annonce, le 26 octobre, de son projet de restructuration qui envisage notamment de transformer 4,3 milliards d’euros de dettes en capital. Tombée à 6,62 euros en clôture le 28 octobre, l’action perd désormais plus de 92% depuis le début de l’année et navigue à un niveau plus vu depuis 2003. La capitalisation boursière de l’entreprise ne dépasse plus 430 millions d’euros. L’entrée de deux nouveaux investisseurs, qui ont récemment franchi le seuil des 5% du capital, n’aura pas permis d’inverser la vapeur. Leur opposition au plan présenté par la direction n’aide sans doute pas à réduire les incertitudes qui entourent l’avenir d’Orpea.

Korian chute aussi

Le groupe est dans la tourmente depuis la publication du livre-enquête «Les Fossoyeurs» en début d’année. Il a entraîné dans sa chute son principal concurrent, Korian, qui perd 69% en Bourse depuis début 2022.

Le deuxième groupe de maisons de retraite privé français a même plongé de 17% ce vendredi 28 octobre après la publication de ses chiffres trimestriels. Ceux-ci sont pourtant ressortis proches des attentes des analystes. Son chiffre d’affaires a progressé de 4,8%, à 1,13 milliard d’euros entre juillet et septembre, là où le consensus compilé par Factset anticipé 1,14 milliard. Les dirigeants ont confirmé leur objectif de croissance organique pour l’ensemble de l’année.