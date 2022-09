TF1 et M6 renoncent à leur projet de fusion

Bouygues, RTL Group, TF1 et M6 ont annoncé vendredi renoncer au projet de fusion entre TF1 et M6, initialement annoncé en mai 2021.

Dans un communiqué commun, les deux groupes audiovisuel et leurs maisons mères respectives ont indiqué que «cette décision intervient après l'audition des parties par le Collège de l'Autorité de la Concurrence, les 5 et 6 septembre derniers, pour défendre l'intérêt et la nécessité de l'opération».

«Malgré les remèdes additionnels proposés, il apparaît que seuls des remèdes structurels concernant a minima la cession de la chaîne TF1 ou de la chaîne M6 seraient de nature à permettre l'autorisation de l'opération», ont-ils ajouté.

«Les parties ont donc conclu que le projet ne présentait plus aucune logique industrielle» et «en accord avec les autres parties, Bouygues a décidé de mettre fin au processus d'examen de l'opération devant l'Autorité de la Concurrence», indique également le communiqué.

Un projet annoncé il y a plus d'un an

TF1 et M6 avaient annoncé en mai 2021 avoir engagé des pourparlers en vue d'une fusion, dans l'espoir de résister à la montée en puissance des plateformes de télévision en ligne. Selon les grandes lignes du projet, il était prévu que le conglomérat Bouygues, actionnaire de contrôle de TF1, deviendrait le premier actionnaire du nouvel ensemble avec 30% des parts devant RTL Group (16%).

Pour obtenir cette répartition, Bouygues prévoyait de racheter 11% de la nouvelle entité pour 641 millions d'euros auprès de RTL, avec qui le groupe de BTP aurait formé une action de concert.