Le plan de sauvetage d’Uniper rassure les Bourses

Uniper a annoncé vendredi matin un «plan de stabilisation», comprenant une augmentation de capital de 267 millions d'euros, un prêt public de 7,7 milliards d'euros sous la forme de titres convertibles et l'extension par la banque publique KfW d'une facilité de crédit à 9 milliards d'euros, contre 2 milliards d'euros actuellement.

Uniper est le principal importateur allemand de gaz russe et l'une des plus importantes entreprises de services aux collectivités en Europe. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, s'était engagé à éviter une faillite du groupe, durement touché par les sanctions occidentales contre Moscou et la diminution des flux de gaz provenant de Russie. Le dirigeant a déclaré vendredi pendant une conférence de presse qu'Uniper serait autorisé à augmenter ses prix au 1er septembre ou au 1er octobre.

En réaction à ces annonces, l'action de la maison mère finlandaise d'Uniper, Fortum, gagnait 2,5% et Uniper abandonnait 9%, sa recapitalisation se faisant au prix d'une forte décote.

L'annonce de ce plan a aussi rassuré les Bourses européennes. A 14h, l'indice Euro Stoxx 50 gagnait 0,4%, à 3.610 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 avançaient de 0,3%. Le DAX 40 à Francfort prenait 0,4% et le FTSE 100 à Londres grappillait 0,1%.