CMA CGM double son effort pour le pouvoir d’achat

CMA CGM a enregistré un profit net de plus de 7 milliards d’euros au premier trimestre.

Alors que de plus en plus de députés commencent à envisager de taxer les surprofits de certaines entreprises, CMA CGM renforce son effort.

L’armateur qui a enregistré un profit net de 7,2 milliards de dollars (7,06 milliards d’euros) au premier trimestre va augmenter les mesures annoncées fin juin dernier en faveur du pouvoir d’achat des Français.

La baisse du taux de fret pour les importateurs passe ainsi de 500 à 750 euros par conteneur et il concerne désormais toutes les importations en provenance d’Asie et à destination de tous les clients de CMA CGM situés en France. Précédemment, seules les enseignes de la grande distribution et tous les clients des Outre-Mer étaient concernés.

Plus de deux fois plus cher

Le groupe dirigé par Rodolphe Saadé annonce en outre une mesure en faveur des exportateurs français avec une baisse de 100 euros par conteneur 40 pieds, sachant que les taux de fret sont plus faibles en moyenne à l’exportation.

Au global, ces nouvelles dispositions représentent «des réductions jusqu’à 25% des taux de fret», indique la société dans son communiqué, contre 10% à maximum 20% précédemment. Elle seront applicables à partir du 1er août prochain.

Le coût de ces mesures pour CMA CGM n’a pas été dévoilé mais il est plus que doublé par rapport aux annonces de juin dernier.