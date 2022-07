Seb dégrade ses perspectives et plonge en Bourse

Le spécialiste du petit équipement électroménager Seb plonge en Bourse jeudi après avoir abaissé ses perspectives pour l'exercice 2022 à l'issue d'un premier semestre au cours duquel ses résultats ont fortement reculé.

Vers 12h00, l'action Seb perdait 11% à 83,1 euros, accusant l'une des plus forte baisse du SBF 120.

Seb table désormais sur un chiffre d'affaires stable cette année par rapport à 2021 alors qu'il comptait auparavant faire progresser ses revenus.

Marges décevantes

Le groupe a également indiqué que son taux de marge opérationnelle se situerait entre 8% et 8,5% soit un net repli par rapport au taux de 10,1% en 2021. Les analystes anticipaient avant ces annonces une marge de 9,7% pour 2022, indique un intermédiaire financier basé à Paris, qui estime que le nouvel objectif de rentabilité du groupe est «faible».

Ce nouvel objectif de marge correspond par ailleurs à un résultat opérationnel d'activité (ROPA) de 644,7 millions à 685 millions d'euros, calcule TP ICAP Midcap, soit une fourchette nettement en retrait du ROPA de 2021, de 813 millions d'euros. Or, Seb comptait, avant cette publication, faire progresser son ROPA sur un an.

La société a publié ces nouvelles projections à l'issue d'un premier semestre au cours duquel ses résultats ont chuté. Les ventes se sont établies à 3,7 milliards d'euros en baisse sur un an de 2,3% à taux de change et périmètre constants. Le résultat opérationnel d'activité s'est inscrit à 199 millions d'euros, contre 320 millions d'euros un an auparavant.