Pourquoi l’action Google vaut 20 fois moins que vendredi

Il n’est plus nécessaire de dépenser plus de 2.000 dollars (et autant d'euros) pour acquérir une seule action de la maison mère du célèbre moteur de recherche.

En février dernier, le conseil d’administration d’Alphabet (Google) avait annoncé sa volonté de diviser par 20 le nominal du titre. Le projet a été entériné par l’assemblée générale des actionnaires en juin et il est effectif depuis l’ouverture de la Bourse américaine ce 18 juillet.

L’opération («split» en anglais) entraîne automatiquement une division par 20 du cours et une multiplication d’autant du nombre d’actions Alphabet en circulation. Lundi, la valeur a ainsi ouvert à 113 dollars, en hausse de 0,5% (l’historique de cours est recalculé en tenant compte de la division).

Elargir la base d’actionnaires

Les entreprises dont le cours de Bourse est particulièrement élevé en valeur nominale procèdent volontiers à des «split» pour rendre leur action plus accessible, notamment aux investisseurs individuels.

Un mois avant Google, Amazon avait déjà réalisé un split de même ampleur, entraînant une «baisse» de son action de 2.400 à 120 dollars. Fin juin, un autre acteur du e-commerce, Shopify, a aussi divisé son nominal par 10.

Le groupe de jeux vidéo GameStop, qui avait fait trembler les vendeurs à découvert début 2021, va mettre en œuvre un «split» cette semaine. Le cours de son action sera divisé par quatre à l’ouverture de la séance du 22 juillet.

Le constructeur de véhicule électrique Tesla prévoit également de diviser son nominal par trois, ce qui ramènerait le cours de l’action autour de 250 dollars. Le projet doit encore être approuvé par les actionnaires lors de l’assemblée générale du 4 août prochain. L’entreprise avait déjà divisé son nominal par cinq en août 2020.

Nintendo procèdera de son coté à un split de 1 pour 10 en octobre prochain.

En France, Michelin a multiplié par quatre le nombre de ses actions le 16 juin dernier. Fin 2020, Eurofins avait divisé son nominal par dix.