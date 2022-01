ESG : Des bifurcations sur la route en 2022

L'investissement ESG évolue à un rythme jamais vu et il n’y a aucune raison de penser que cela va ralentir dans l'année à venir.

Selon nous, la direction que prend la demande des investisseurs (cf. graphique) est claire. En tant que société de gestion engagée dans l'ESG, nous nous réjouissons de cette dynamique. Mais nous pensons également que des obstacles importants empêchent notre secteur d'obtenir les résultats que beaucoup espèrent de la part des marchés de capitaux et des considérations ESG. La politique internationale, les considérations régionales et les préférences des investisseurs façonneront l'évolution à la fois des considérations ESG et de notre secteur.

Graphique : La dynamique se poursuit

La demande des investisseurs pour des fonds durables augmente dans le monde entier, avec l'Europe - considérée comme le marché le plus avancé en matière d'investissement ESG - qui affiche une nette préférence pour la gestion active.



Source : Morningstar Direct Manager Research, septembre 2021. « Durable » comprend les fonds intégrant les facteurs ESG, d'impact et de secteur durable.



Nous mettons en évidence quatre domaines centraux qui, selon nous, évolueront en 2022 et façonneront finalement l'avenir de l'investissement ESG :

Les attentes en matière de gestion d’actifs

1. Résultats financiers, durabilité ou les deux ? Le dilemme du conseil d’administration

2. Le labyrinthe de la coordination - réglementation et identification

3. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? - Il est important de maintenir le débat ouvert

Chez Janus Henderson, nous sommes engagés dans l'investissement ESG et nous adaptons notre approche en fonction de l'évolution des besoins des clients. Nous cherchons à être transparents dans nos opinions et nous pensons qu'un débat ouvert et honnête sur les opportunités et les défis à relever est impératif pour continuer à progresser. Nous pensons que l'investissement ESG contribuera à façonner l'avenir, et que 2022 sera l'année des décisions cruciales qui définiront l'orientation de notre secteur et du monde en général.

Cliquez ici pour lire l’analyse complète

Communication publicitaire pour les professionnels.

Les points de vue présentés s'entendent à la date de publication. Ils sont uniquement destinés à des fins d'information et ne doivent pas être utilisés ou interprétés comme un conseil fiscal, juridique ou d'investissement ou une offre de vente, une sollicitation d'une offre d'achat ou encore une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un titre, d'une stratégie d'investissement ou d'un secteur du marché. Aucune des informations contenues dans ce document n'est réputée constituer une disposition directe ou indirecte de services de gestion d'investissement spécifiques à l'une des exigences des clients. Les opinions et les exemples constituent une illustration des thèmes généraux et n'indiquent pas une intention de négociation, peuvent être modifié(e)s à tout moment et peuvent ne pas refléter les opinions des autres collaborateurs de la société. Le présent document n'est pas destiné à indiquer ou impliquer que l'une des illustrations/l'un des exemples mentionné(e)s est actuellement, ou a été par le passé, détenu(e) au sein de l'un des portefeuilles. Aucune des prévisions ne sont garanties et nous ne garantissons pas que les informations fournies soient exhaustives ou opportunes, ni n'émettons aucune garantie à l'égard des résultats obtenus suite à leur utilisation. Janus Henderson Investors est la source des données, sauf indication contraire, et a des raisons suffisantes de croire que les informations et les données provenant de tiers qu’elle utilise sont fiables. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures. Investir comprend des risques, dont une éventuelle perte de capital et une fluctuation de valeur.

Tous les produits ou services ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Ce document ou les informations qu'il contient peuvent faire l'objet de restrictions légales, et ne peuvent être reproduits ou mentionnés sans autorisation écrite expresse ou utilisés dans toute juridiction ou circonstance où leur utilisation serait illégale. Janus Henderson n’est pas responsable de la distribution illégale de ce document à des tiers, dans son intégralité ou en partie. Le contenu n’a pas été approuvé ou avalisé par l’un des organismes de réglementation.

Publié en Europe par Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors est le nom sous lequel les produits et services d'investissement sont fournis par Janus Capital International Limited (numéro d'enregistrement 3594615), Henderson Global Investors Limited (numéro d'enregistrement 906355), Henderson Investment Funds Limited (numéro d'enregistrement 2678531), Henderson Equity Partners Limited (numéro d'enregistrement 2606646), (sociétés enregistrées en Angleterre et au Pays de Galles, chacune réglementée par la Financial Conduct Authority et dont le siège social est sis au 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE) et Henderson Management S.A. (numéro d'enregistrement B22848 sis au 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier). Henderson Management S.A. est autorisé à exercer ses activités en France par l'intermédiaire de sa succursale française conformément aux dispositions du passeport européen pour les fournisseurs de services d'investissement en vertu de la Directive 2004/39 du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. L'agence Française de Henderson Management S.A. est enregistrée en France en tant que Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen avec un numéro d'enregistrement 848 778 544 R.C.S. Paris et le siège statutaire à 32 rue des Mathurins, 75008 Paris, France. Janus Henderson, Janus, Henderson, Knowledge Shared et Knowledge Labs sont des marques déposées de Janus Henderson Group plc ou de l'une de ses filiales. © Janus Henderson Group plc.