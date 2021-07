Xavier Niel lance une OPA simplifiée sur Iliad à 182 euros par action

Iliad a annoncé vendredi que son fondateur, Xavier Niel, avait l'intention de lancer une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur la maison-mère de l'opérateur de télécommunications Free.

Accueillie favorablement par le conseil d'administration d'Iliad, l'offre serait lancée au prix de 182 euros par action, représentant une prime de 61% par rapport au cours de clôture de jeudi soir et une valeur de 10,85 milliards d'euros pour 100% des titres du groupe.

L'offre est initiée par Holdco II, une société d'investissement contrôlée par Xavier Niel, qui détient directement et indirectement 70,6% du capital et 78,7% des droits de vote d'Iliad.

Xavier Niel et les managers et actionnaires historiques qui se sont engagés à apporter leurs actions à l'offre détiennent directement et indirectement 74,9% du capital et 83,6% des droits de vote d'Iliad, a indiqué la société.

Un retrait obligatoire de la cote sera demandé par Xavier Niel si le flottant d'Iliad est inférieur à 10% après l'OPAS.

Sous réserve de l'avis de conformité de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'ouverture de l'offre devrait intervenir le 8 septembre sur la base du calendrier indicatif figurant dans le projet de note d'information.

Ce projet d'offre est dévoilé alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3,72 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 33,7% et porté par la consolidation de Play en Pologne et par le rebond de la croissance en France.

L'Ebitdaal - soit le résultat opérationnel courant avant prise en compte de certains éléments, comme les amortissements, les immobilisations et les charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options et d'actions - a augmenté de 59,5%, à 1,4 milliard d'euros sur la période.

Ces indicateurs pour le premier semestre sont fournis à titre indicatif par Iliad. Ils seront audités le 4 août prochain et seront publiés par le groupe le lendemain.