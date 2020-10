Engie accepte de vendre 29,9% de Suez à Veolia

Veolia a remporté la bataille. Réuni lundi soir, le conseil d'administration d'Engie a voté en faveur de la vente de 29,9% du capital de Suez à Veolia. La vente se fait au prix de 18 euros par action, soit un montant total de l'ordre de 3,4 milliards. L'opération sera réalisée très rapidement, a indiqué Jean-Pierre Clamadieu, le président d'Engie, lors d'une conférence de presse. « L'offre finale est conforme aux attentes du conseil, en termes de prix et de garanties sociales », a ajouté Jean-Pierre Clamadieu.

« Le conseil a pris acte de l'ensemble des engagements pris par Veolia et notamment de son engagement inconditionnel de ne pas déposer d'offre publique d'achat hostile à l'issue de l'acquisition de la participation d'Engie dans Suez et des échanges entamés entre les parties ces derniers jours sur le projet industriel », a indiqué le groupe énergétique dans un communiqué.

L'opération sera réalisée très rapidement, a précisé Jean-Pierre Clamadieu. Pour Engie, cette cession lui permettra de dégager une plus-value avant impôts de 1,8 milliard d'euros qui sera enregistrée dans les comptes 2020 du groupe.

Les trois administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration d'Engie ont voté contre la cession, a indiqué le ministère de l'Economie dans un communiqué, en raison de « l'absence d'accord amiable » entre veolia et Suez.

Veolia doit encore convaincre Suez

Cette étape franchie, reste maintenant à trouver un accord entre Suez et son nouvel actionnaire de référence, Veolia. Les deux groupes s'opposent depuis la fin du mois d'août. Sur ce point, Jean-Pierre Clamadieu se veut relativement optimiste. « Nous avons les bases de ce qui pourrait constituer un accord entre Suez et Veolia, et je suis persuadé qu’une fois cette étape franchie les deux entreprises vont devoir trouver un terrain d’entente. J’ai le sentiment que l’écart entre Veolia et Suez est franchissable », a indiqué le président d'Engie. Les discussions tournent autour du périmètre de Suez Eau France, la division de Suez qui doit être revendue par Veolia à Meridiam. « J’encourage les deux entreprises et les dirigeants à se mettre très vite autour d’une table », a insisté Jean-Pierre Clamadieu, qui se dit prêt à jour le rôle de facilitateur si besoin.