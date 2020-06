L’Etat mobilise 15 milliards d’euros pour le secteur aéronautique

Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a dévoilé ce mardi le plan de soutien de l’Etat au secteur aéronautique français. Les différentes mesures annoncées représentent la mobilisation au total de 15 milliards d’euros, y compris l'aide financière de 7 milliards d'euros déjà accordée à Air France-KLM via le prêt garanti par l’Etat (PGE).

Parmi les nouvelles mesures, Bruno Le Maire a annoncé la création de deux outils dédiés au soutien des PME et ETI de la filière : un fonds d'investissement avec une dotation initiale de 500 millions d'euros, qui atteindra un milliard d'euros à terme, pour favoriser leur développement, et un fonds de 300 millions d'euros pour la robotisation et la numérisation.

Le plan prévoit également 1,5 milliard d'euros d'aides publiques sur les trois prochaines années pour soutenir la recherche sur la décarbonation des avions.

Pour éviter les suppressions d’emplois, alors que 100.000 pourraient être menacés dans les six prochains mois selon le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire a annoncé la création d’un dispositif « ambitieux » d’activité partielle d'emploi de longue durée, dont les modalités sont en cours de discussion. « La chute des commandes ne doit pas détruire des compétences que nous avons des décennies à construire », a expliqué Bruno Le Maire.

Par ailleurs, les compagnies aériennes bénéficieront d’un moratoire pour rembourser leurs crédits à l’exportation qui représente un effort de 1,5 milliard d’euros pour l’Etat. La commande publique militaire prévoit également 800 millions d’euros pour les constructeurs français.