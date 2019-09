Daniel Kretinsky entre au capital de Casino

Jean-Charles Naouri a trouvé un allié pour Casino. Le groupe français de distribution a annoncé ce matin l'entrée de Vesa Equity Investment à son capital, à hauteur de 4,63% du capital. Vesa Equity Investment est «un véhicule d’investissement détenu par MM. Daniel Křetínský, actionnaire de contrôle (53%) et Patrik Tkáč (47%)», indique le communiqué de Casino.

Les actions ont été achetées sur le marché, au fil de l'eau, au cours des derniers mois, a précisé à L'Agefi-Dow Jones une source proche du dossier. « Vesa Equity Investment a informé directement Casino de son souhait d’entrer à son capital », a-t-elle ajouté. Le prix moyen d'acquisition n'est pas connu. Au cours d'hier soir, la valeur de la participation est estimée à 205 millions d'euros.

Connu pour sa participation au capital du journal Le Monde et pour le rachat d'une partie des actifs médias de Lagardère, Daniel Křetínský est, avec son associé Patrik Tkáč, le premier actionnaire du groupe de distribution allemand Metro. Ils détiennent une participation de 17,52% et des options pour accroitre cette dernière jusqu’à 29,9% ou jusqu’à 32,71%, ainsi qu’une participation de 40% dans Mall Group, un groupe d’e-commerce en Europe centrale et orientale dont le chiffre d’affaires dépasse 630 millions d’euros.

« Cette entrée au capital reflète notre conviction que Casino, Guichard-Perrachon est le groupe de distribution le mieux positionné sur le marché français et l’un des leaders européens le mieux à même de répondre aux profondes transformations du secteur. Par ses formats, la force de ses enseignes et son positionnement omnicanal unique, Casino, Guichard-Perrachon a su investir dans la modernisation de son modèle. Nous apportons ainsi notre soutien au management du groupe Casino et adhérons pleinement à sa vision stratégique à long terme », déclare Daniel Křetínský dans le communiqué de Casino.

Pour, le PDG et premier actionnaire de Casino, Jean-Charles Naouri, «Daniel Křetínský dispose d’une expérience forte en tant qu’investisseur industriel, y compris dans le secteur de la distribution ; son entrée au capital de Casino, Guichard-Perrachon est une nouvelle preuve de confiance donnée dans notre capacité d’innovation et d’exécution. Par ailleurs, je proposerai au conseil d’administration de soumettre la nomination à la prochaine assemblée générale du groupe d’un représentant de Vesa Equity Investment au conseil d‘administration de Casino, Guichard-Perrachon».

L'arrivée de ces nouveaux actionnaires intervient alors que Rallye, la maison-mère de Casino, est en procédure de sauvegarde depuis le 23 mai dernier et que Casino a lancé un vaste plan de désendettement.

Après quelques minutes de cotation, le cours de l'action Casino gagne 4,39% à 42,80 euros.