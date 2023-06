Transition imminente : Préparez-vous à la facturation électronique

La facturation électronique offre de nombreux avantages pour les entreprises, que ce soit l’automatisation d’acquisition de données ou la suppression de saisies manuelles. Son développement dans la plupart des pays d’Europe avec celui de son corollaire, l’e-reporting, modifie la manière dont les entreprises effectuent leurs opérations.

Aurélien Viry, Directeur Général de Société Générale Factoring, commente : « La plupart des pays ont mis en place des processus de facturation électronique B2G et s’attaquent désormais à la facturation B2B. »

Une Europe harmonisée ?

Au niveau de l’UE, une directive sur la facturation électronique dans les marchés publics a été publiée en mai 2014. En début d’année, la Commission européenne a ouvert une consultation pour étendre le périmètre d’application. « Une réglementation de l’UE sur les flux transfrontaliers intra-européens sera élaborée, elle couvrira la facturation électronique B2B, mais il faudra attendre quelques années ».

L’harmonisation des diverses facturations électroniques en Europe prendra donc encore du temps.

Focus sur la France

Les pays développant des cadres différents, la difficulté pour les entreprises est de comprendre et de respecter les règles spécifiques dans chacun d’eux. « Alors que l’Italie dispose d’une plateforme unique gérée par l'État, en France, il y aura une plateforme publique et des plateformes privées. » Il est essentiel que les sociétés opérant en France comprennent leurs options, car l’obligation démarre dès l’année prochaine.

« L’émission de factures, pour la France, commence par les grandes entreprises en juillet 2024. L’obligation sera étendue en janvier 2025 aux entreprises de taille moyenne, puis en 2026 aux petites entreprises. »

Ce calendrier de mise en œuvre concerne à la fois la facturation électronique et le e-reporting. Les grandes entreprises doivent être prêtes sur ces deux aspects d’ici l'été 2024. Néanmoins, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent être prêtes à recevoir des factures au format électronique dès juillet 2024.

« Les plateformes auront également des obligations de e-reporting vis-à-vis de l'État, car l’un des objectifs de la réforme est de limiter le risque de fraude à la TVA », explique Aurélien Viry. « Un autre objectif est de rendre l’ensemble du marché plus transparent, plus compétitif et de réduire le coût du recouvrement. »

Les changements à venir créent des opportunités

Le premier impact pour les départements de trésorerie est qu’il obligera les entreprises à revoir leurs processus de facturation et d’achats/fournisseurs. C’est aussi le moment idéal pour procéder à un état des lieux plus profond.

« Les entreprises peuvent soit considérer cela comme une opportunité d’externaliser un grand nombre de leurs tâches, soit décider de les conserver en interne. »

Pour les nouvelles plateformes privées, la période pourrait être propice à la création d’offre de services.

« Il y aura probablement une intégration des services pour aider les petites et moyennes entreprises à gérer leur facturation et leur recouvrement. Elles pourraient par exemple essayer d’offrir des services supplémentaires tels que le recouvrement de créances ou les rapprochements bancaires. »

Les banques auront également un rôle à jouer dans l’offre de services à valeur ajoutée pour les entreprises.

« La plupart des banques chercheront à rendre le parcours client aussi intégré que possible. »

Le moment d’agir

« Les entreprises doivent revoir leurs processus, leurs données, leurs partenaires, et le parcours client. Pour les grandes entreprises, c’est vraiment le moment d’agir. », conseille Aurélien Viry.

Il y a plusieurs décisions à prendre : « choisir une/des plateforme(s) et inscrire 100% de processus de facturation dans la réforme (même les plus spécifiques). »

Assurer un écosystème efficace

Les banques elles-mêmes se préparent activement.

« En tant que société d’affacturage, notre métier consiste à financer les créances », déclare Aurélien Viry. « En France, les factors sont la première source de financement court terme pour les entreprises, et nous le faisons en achetant des créances. Le secteur de l’affacturage collabore avec l'État et les éditeurs de plateformes, pour faire en sorte que l'écosystème soit le plus efficace possible. »

Par ailleurs, les banques doivent adapter les factures envoyées à leurs propres clients.

« Aujourd’hui, les banques débitent des frais sur le compte des clients et leur envoient un relevé de compte. Mais demain, elles devront peut-être le faire via les nouvelles plateformes électroniques, ce qui constitue un changement majeur ».

Le plus important est la manière dont nous traitons avec nos clients et les services que nous pouvons leur offrir », conclut Aurélien Viry.

« Nous avons l’intention d'être actifs dans ce domaine – tout en améliorant l’expérience actuelle des clients de Société Générale Factoring, nous étudions de nouvelles opportunités pour l’affacturage, car cette réforme créera un environnement propice aux services innovants. En résumé, c’est un changement profond, dont l’adoption est encore faible et l’échéance imminente : le compte à rebours a commencé. »