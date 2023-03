La politique d’organisation du travail d’Axa France génère des tensions

Axa France pourrait abandonner les bureaux à Val-de-Fontenay qu’il occupe depuis plus de quinze ans. Alors que le bail du site qui accueille 900 collaborateurs d’Axa France et 630 d'Axa Banque arrive à échéance en juillet 2025, l’assureur envisage de ne pas le renouveler. L’information, partagée en interne lors d’un comité social économique central par Patrick Cohen, est confirmée par l’assureur. «Parmi les réflexions menées, et dans un souci de préserver le bien-être et la qualité de vie au travail, un éventuel regroupement des équipes d’Axa France sur le site des Terrasses (Nanterre) est étudié. Concernant Axa Banque, les équipes, animées par les mêmes préoccupations, seront probablement amenées à ouvrir des réflexions», explique Axa France. Selon nos informations, les équipe d’Axa Banque pourraient être déplacées dans un autre immeuble à Fontenay-sous-Bois.

Les salariés du site, dont près de 600 ont déjà signé une pétition de FO et la CGT, sont en très grande majorité contre le projet. Les collaborateurs du site de Val-de-Fontenay, qui télétravaillent en grande majorité 3 jours par semaine comme plus de 90% des plus de 16.000 collaborateurs d’Axa France concernés par cette possibilité, travaillent sur des activités de gestion d’assurance, notamment santé, épargne, retraite, corporel ainsi que sur des fonctions supports comme l’encaissement et les contentieux. «Beaucoup de collaborateurs de Val-de-Fontenay résident dans l’Est parisien et devraient mécaniquement rejoindre un lieu de travail situé dans l’Ouest parisien. Cette situation est d’autant plus problématique que l’axe Est/ouest des sites parisiens d’Axa a toujours constitué un socle géographique essentiel», explique un syndicaliste qui regrette que «les économies priment sur l’intérêt de salariés».

Axa France mène une grande politique de smart working qui consiste en une transformation du travail, entamée dès 2013 avec les premiers accords sur le télétravail, sur le volet humain, technologique et immobilier. Sur ce dernier point, une étude du cabinet Syndex estime qu’avec le développement du télétravail et l’économie des surfaces, Axa France pourrait réaliser jusqu’à 25 millions d’euros d’économies, a appris L’Agefi. Axa France a engagé une politique de revue de ses sites avec l’abandon de plusieurs bâtiments dans plusieurs villes et des changements de site dans d’autres (Pessac, Angers, Nancy, Lyon, Strasbourg…).