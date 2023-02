Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le Crédit Agricole entre au capital de France Carbon Agri, le mandataire leader en France de projets agricoles bas carbone. France Carbon Agri accompagne plus de 3.000 agriculteurs, plus de 60 développeurs de projets locaux et 50 entreprises contributrices pour conduire des projets agricoles bas...