Le séisme qui a endeuillé le sud-est de la Turquie et la Syrie cette semaine aura aussi des conséquences économiques. Le tremblement de terre le plus important dans la région depuis 1999 devrait entraîner des pertes économiques comprises entre 2 et 4 milliards de dollars, indique FitchRatings...