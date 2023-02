Le Crédit Mutuel fixe son dividende sociétal à 525 millions d’euros

Le record de 2021 n'est pas loin. Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale a publié un résultat net de 3,5 milliards d'euros pour 2022, en recul de 3,6% par rapport à l'année précédente à périmètre constant. En prenant en compte l’intégration début janvier 2022 du Crédit Mutuel Nord Europe au périmètre du groupe, la baisse n'est plus que de 0,7%. Comme annoncé au mois de janvier dernier, la banque a mis en place son dividende sociétal pour un montant de 525 millions d’euros, correspondant à 15% de son résultat net. Cette somme sera consacrée au financement de projets de transformation environnementale et solidaire.

Le produit net bancaire s’élève à 17,3 milliards d’euros, en hausse de 8,9 %, porté notamment par la banque de détail qui progresse de 12,3 % (5,9 % à périmètre constant), les activités de banque privée, en progression de 16,9 % et de banque de financement et d’investissement, à +9,4 %. L'assurance est le seul pôle significatif où le Crédit Mutuel enregistre une baisse de ses revenus. Le produit net assurance totalise ainsi 1,8 milliard d'euros, contre 1,9 milliard en 2021. La banque explique ce recul de 5,2% par la baisse des marchés financiers, des charges inédites liées à la sinistralité climatique et la hausse des coûts de réparation induite par l’inflation.

Amortissement des survaleurs

La différence entre le produit net bancaire, en hausse, et les bénéfices, en baisse, s’explique par une hausse des coûts de 8,9% (3,2% à périmètre constant) mais aussi en grande partie par l’amortissement de survaleurs et certaines provisions. Ainsi, la banque a ajusté la valeur de l’écart d’acquisition de Targobank en Allemagne liée à la hausse du taux d’actualisation, pour 958 millions d’euros. Elle a aussi enregistré un complément de provision de 270 millions d’euros pour la cession potentielle de Targobank Espagne à Abanca, une opération annoncée par le groupe le 22 décembre 2022. « Nous avons fait le choix de la solidité avec un provisionnement très fort des survaleurs pour ‘libérer les ballasts’ pour être en position d’affronter les évolutions de 2023 », a déclaré le président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale Nicolas Théry lors d’une conférence de presse.