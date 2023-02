Scor annonce une baisse de ses primes de réassurance

Quelque jour après l'annonce du départ de son directeur général, Scor a dévoilé mardi une baisse sur un an des primes de réassurance à l'occasion du renouvellement annuel des contrats effectué le 1er janvier.

Elles ont reculé de 12,1% sur un an à taux de change constants, à 3,66 milliards d'euros.

Dans le détail, les primes de réassurance de Scor Global P&C, sa division de réassurance non vie, ont reculé de 20,4% à 2,18 milliards d'euros, tandis que les primes «Treaty Global Lines», qui couvrent les branches Agriculture, Aviation, Crédit Caution, Assurance décennale, Engineering, Marine et Energie, Espace, Cyber et Alternative Solutions, ont progressé de 3,6% à 1,48 milliard d'euros.

«Ces renouvellements ont été marqués par une contraction de l'offre de réassurance et une demande de protection soutenue des cédantes», a indiqué le réassureur dans un communiqué.

Du fait de l'accélération de l'inflation, Scor intègre pour l'année 2023 des hypothèses prospectives d'inflation économique et sociale, qui varient entre 4% et 14% selon la zone géographique.

Le ratio net de souscription attendu du portefeuille renouvelé au 1(er) janvier 2023 s'est amélioré de 2,5 à 3 points, a souligné Scor.

Résultats annuels le 2 mars

«Cette amélioration est la conséquence d'une augmentation des tarifs de 9% avant prise en compte des hypothèses d'inflation. Les principales augmentations de tarifs sont observées sur les traités couvrant les catastrophes naturelles par évènement, et ce, plus particulièrement en Amérique du Nord et en Europe (respectivement +71% et +44% d'augmentation)», a ajouté le réassureur.

Scor s'est dit confiant dans la poursuite du cycle actuel en réassurance de dommages et de responsabilité.

«Le groupe prépare activement les prochains renouvellements en avril, juin et juillet 2023 dans un marché porteur», a précisé la société.

Scor publiera le 2 mars prochain ses résultats de l'exercice 2022.