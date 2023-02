Milleis touche le graal de la rentabilité

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le processus aura duré plus longtemps que prévu. Annoncé en octobre 2021, c’est seulement un an plus tard, le 31 octobre dernier qu’a été finalisé le rapprochement de Milleis banque avec Cholet Dupont Oudart. Pas d’inquiétude cependant, « ce délai, plus long que prévu, est lié au processus...