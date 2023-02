Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Comme annoncé le 18 janvier, BNP Paribas a bouclé le mercredi 1er février la vente de ses activités de banque de détail aux Etats-Unis opérées par sa filiale Bank of the West au groupe canadien BMO (Bank of Montreal). Les impacts financiers finaux de la cession seront communiqués le 7 février...