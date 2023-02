Assurance vie : la collecte résiste en 2022 grâce aux unités de compte

La collecte en assurance vie termine l’année 2022 sur une note positive. Portée par 12,8 milliards d’euros de cotisations, elle a atteint 0,3 milliard d’euros en décembre. Sur l'ensemble de l'année 2022, la collecte nette s'élève à 14,3 milliards d’euros. C’est bien loin des 23,7 milliards d'euros récoltés en 2021 mais Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs, relativise : «C’est une baisse par rapport à l’année précédente, néanmoins, 2021 a été une année de rattrapage après de nombreux confinements connus en 2020. Le niveau de 2022 est proche du niveau que l’on connaissait avant la crise sanitaire».

Dans la même dynamique que novembre, l’assurance vie doit son niveau de collecte au succès des unités de compte (UC). Sur le mois de décembre, les cotisations en UC se sont élevées à 6,1 milliards d’euros, représentant 48% des cotisations versées. En retour, les assureurs ont versé 2,6 milliards d’euros de prestations, leur permettant de dégager une collecte nette positive, à 3,5 milliards d’euros. Ce type de support conclut l’année avec une collecte positive de 34,6 milliards d’euros, un niveau égal à celui de 2021 et ce malgré le retournement des marchés financiers. Le fonds euros, quant à lui, a affiché une décollecte annuelle de 20,3 milliards d’euros. Au global, les encours en assurance vie atteignent 1.842 milliards d’euros à fin 2022.

Le PER ne faiblit (toujours) pas

La fédération des assureurs, qui recense 91% des encours des plans d’épargne retraite (PER) existants, ne constate pas de ralentissement dans la commercialisation du produit. Sur l’ensemble de l’année 2022, elle compte 1,3 million de nouveaux assurés et 18,7 milliards d’euros de versements, dont 8,8 milliards d’euros de cotisations et 9,9 milliards d’euros de transferts d’anciens contrats d’épargne retraite. Au total, 7,4 milliards d’euros ont été collectés, soit 1,7 milliard d’euros de plus qu’en 2021. L’encours s’élève fin décembre à 48,4 milliards d’euros, dont 45% investis en UC.