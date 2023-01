Le taux d’usure dépassera 3,7% le 1er février

Conformément à l’ajustement consenti par la Banque de France il y a quelques jours, de nouveaux taux d’usure seront appliqués dès le 1er février prochain. Ces niveaux de rémunération déterminent les taux plafonds auxquels les banques peuvent prêter, en fonction de la nature de l’emprunt. A partir de mercredi, un prêt immobilier compris entre 10 ans et moins de 20 ans ne pourra pas afficher un taux supérieur à 3,71%, contre 3,53% depuis le 1er janvier dernier, selon des chiffres publiés dimanche au Journal Officiel. Pour les emprunts d’une durée de 20 ans ou plus, le taux d’usure applicable grimpera à 3,79% contre 3,57% précédemment. La hausse atteint 0,22 point de pourcentage sur un mois et 1,38 point sur un an.