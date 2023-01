La banque espagnole Sabadell augmente son dividende

L’action de la banque gagne plus de 60% sur un an.

La banque espagnole Sabadell a largement dépassé jeudi les attentes du marché au niveau de son bénéfice net du quatrième trimestre, aidé par des marges bancaires plus élevées, et a prévu des revenus de prêts et une rentabilité plus élevés en 2023. Bien que son bénéfice net se soit inscrit en baisse de 7,5%, à 149 millions d'euros, en partie à cause d'une perte de son unité britannique TSB, il est bien supérieur aux 95 millions d'euros prévus par les analystes interrogés par Reuters. Les revenus nets d'intérêts de Sabadell ont bondi de 24,8% à 1,08 milliard d'euros d'un an sur l'autre, alors que le consensus tablait sur 1,02 milliard. Les dirigeants proposeront lors la prochaine assemblée générale d'augmenter le retour aux actionnaires en le passant à 50% du bénéfice net après 31,8% au titre de 2021. L'action a clôturé sur un gain de 11% à 1,11 euro sur la Bourse de Madrid.