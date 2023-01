La banque espagnole Sabadell augmente son dividende, l’action s’envole

L’action de la banque gagne plus de 60% sur un an.

La banque espagnole Sabadell a largement dépassé les attentes du marché au niveau de son bénéfice net du quatrième trimestre, aidé par des marges bancaires plus élevées, et a prévu des revenus de prêts et une rentabilité plus élevés en 2023.

Bien que le bénéfice net de la banque se soit inscrit en baisse de 7,5%, à 149 millions d'euros, en partie à cause d'une perte de son unité britannique TSB, il est bien supérieur aux 95 millions d'euros prévus par les analystes interrogés par Reuters.

Pendant des années, les banques européennes ont été sous pression en raison de la faiblesse record des taux d'intérêt, mais l'année dernière, la hausse des taux a contribué à stimuler les marges financières.

Dividende complémentaire

Au quatrième trimestre, les revenus nets d'intérêts de Sabadell ont bondi de 24,8% par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,08 milliard d'euros, alors que les prévisions des analystes étaient de 1,02 milliard d'euros.

Les dirigeants vont par ailleurs proposer à la prochaine assemblée générale d'augmenter le retour aux actionnaires en le passant à 50% du profit net après 31,8% au titre de 2021. Un dividende complémentaire de 0,02 euro par action, après un acompte du même montant déjà versé en décembre dernier, ainsi que 204 millions d'euros de rachats d'actions sont au programme.

En réaction, l'action Banco de Sabadell bondissait de 8,7% à la Bourse de Madrid jeudi en milieu de journée. Elle s'envole désormais de 65% en six mois.