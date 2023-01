Les activités de l’assureur belge Ageas attirent les convoitises

Ageas aurait pu être l’objet d’une des plus importantes transactions des services financiers européens. Le consortium d’investisseurs Be Group, dirigé par des anciens banquiers d’affaires, aurait pris contact avec le groupe d’assurance belge et tenté de réunir les fonds pour déposer une offre de rachat, rapporte Bloomberg. Contacté, Ageas, qui a une capitalisation de plus de 8 milliards d’euros, indique ne pas commenter les rumeurs de marché. Il a déjà repoussé une première approche de BE Group à l’été 2020 puis fin 2021. A la Bourse de Bruxelles, le titre Ageas a clôturé en hausse de 0,5% vendredi, à 44 euros. Deux raisons semblent rendre une telle opération compliquée, relatent les analystes de JPMorgan dans une note. D’abord, son modèle commercial, basé sur la formation de partenariats de distribution d'assurance et de joint-venture dans l'ensemble de ses activités, pourrait être remis en cause en cas de rachat. Ensuite, la participation de 6% de l’Etat belge au capital du groupe représente un frein. Dans le même temps, Ageas cherche à céder sa filiale française spécialisée en épargne, retraite et prévoyance,