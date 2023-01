Les activités de l’assureur belge Ageas attirent les convoitises

Ageas aurait pu être l’objet d’une des plus importantes transactions des services financiers européens. Le consortium d’investisseurs Be Group, dirigé par des anciens banquiers d’affaires, aurait pris contact avec le groupe d’assurance belge et tenté de réunir les fonds pour déposer une offre de rachat, rapporte Bloomberg. Contacté, Ageas, qui a une capitalisation de plus de 8 milliards d’euros, indique ne pas commenter les rumeurs de marché. Il a déjà repoussé une première approche de BE Group à l’été 2020 puis fin 2021.

Ageas, qui a adopté ce nouveau nom en avril 2010 en regroupant les activités d’assurance du groupe Fortis, est présent en Belgique, Allemagne, France, et au Royaume-Uni. Sur les neufs premiers mois de l’année 2022, il a dégagé un résultat net de 567 millions d’euros pour un encaissement total de 13 milliards d’euros, dont 9 milliards en assurance vie. Ses fonds propres s'élèvent à 8 milliards d’euros. En 2022, il s’est lancé dans des activités de réassurance pour tiers avec Ageas Re.

Vente de Ageas France

Ces rumeurs peinent toutefois à convaincre les investisseurs. A la Bourse de Bruxelles, le titre Ageas a clôturé en hausse de 0,5% vendredi, à 44 euros. Deux raisons semblent, en effet, rendre une telle opération compliquée, relatent les analystes de JPMorgan dans une note. D’abord, son modèle commercial, basé sur la formation de partenariats de distribution d'assurance et de joint-venture dans l'ensemble de ses activités, pourrait être remis en cause en cas de rachat. Ensuite, la participation de 6% de l’Etat belge au capital du groupe représente un frein. «Nous pensons que cette participation a été constituée dans le but d'empêcher une prise de contrôle d'Ageas», rapportent les analystes. Le premier actionnaire, Fosun Group, chercherait toutefois bien à réduire sa participation, révélait récemment Bloomberg.

Dans le même temps, Ageas cherche à céder sa filiale française spécialisée en épargne, retraite et prévoyance, Ageas France, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 451 millions d’euros fin 2021. Selon L’Argus de l’Assurance, cinq candidats seraient sur les rangs : Groupama, Vyv, Carac, BNP Paribas Cardif et Eurazeo. La banque d’affaires Fenchurch Advisory Partners LLP a été mandatée pour mener l'opération.