Caceis nomme un nouveau directeur général

Caceis a annoncé la nomination d'un nouveau directeur général en remplacement de Jean-François Abadie «qui a choisi de faire valoir ses droits à la retraite», selon un communiqué publié le 19 janvier. Le conseil d’administration a nommé Jean-Pierre Michalowski en tant que directeur général à compter du 6 mars 2023. Il rejoindra le comité de direction de Crédit Agricole S.A.

Jean-Pierre Michalowski a commencé sa carrière bancaire en occupant plusieurs postes de Front, Middle et Back-office chez Meeschaert Rousselle en 1988, Banque Indosuez en 1989 et CIMO en 1990. Il rejoint Crédit Lyonnais Rouse en 1992 comme responsable du contrôle et de la trésorerie. En 1997, il devient COO de Crédit Lyonnais Asset Management (CLAM), membre du comité exécutif. En 2003 il est nommé au comité exécutif de Crédit Agricole Asset Management (CAAM) et devient directeur général de CAIS Fastnet. ​Il participe ensuite à la création de Caceis dès 2005, et y occupe les postes de directeur général de Caceis Fastnet (2005) et directeur général de Caceis Bank en 2007, avant d’être nommé directeur général délégué du groupe Caceis en 2010. En 2017, il rejoint Crédit Agricole CIB en tant que Senior Country Officer de Singapour.

Jean-Pierre Michalowski est récemment diplômé du Singapore Institute of Directors.