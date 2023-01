BNP Paribas met fin à ses ambitions américaines dans la banque de détail

Photo Bank of the West.

BNP Paribas est sur le point de boucler la cession de Bank of the West auprès de Bank of Montreal (BMO).

BNP Paribas met un terme à une histoire de plus de quarante ans aux Etats-Unis. La banque française, qui s’était lancée sur le marché des particuliers outre-Atlantique en 1979, est sur le point de boucler la cession de Bank of the West auprès de Bank of Montreal (BMO). Le groupe canadien a obtenu...